Futbol Fenerbahçe otobüsüne saldırı

Fenerbahçe otobüsüne saldırı

Futbol

Fenerbahçe otobüsüne saldırı

Fenerbahçe otobüsüne İzmir'de şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 22:44 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasının kapanış maçında Göztepe, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Saat 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda başlayacak mücadele öncesinde sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüse şişe ve taşlı saldırıda bulunuldu.

Takım otobüsünün sol arka camı kırılırken futbolcular ve teknik ekip yara almadan olayı atlattı. Fenerbahçe kafilesi, polisin geniş güvenlik önlemleriyle stada getirildi.

Onur ATIŞ/İZMİR(DHA)

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