Fenerbahçe para basacak! 3 yıldız isim...

Sarı-Lacivertliler, yıldız file bekçisini bir süre daha takımda tutmak istiyor. Ancak çok iyi bir teklif gelirse, kulüp menfaatleri gereği satışa izin çıkabilir. Beklenen ‘çok iyi teklif’in de yaklaşık 25 milyon Euro (240.5 milyon TL) olduğu öğrenildi. (Fanatik)