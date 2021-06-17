Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İSTANBUL(DHA)



