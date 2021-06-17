Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Michael Frey'in yeni takımı
Fenerbahçe, İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.
17 Haziran 2021, Perşembe 20:46 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
İSTANBUL(DHA)
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