Futbol Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Michael Frey'in yeni takımı

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Michael Frey'in yeni takımı

Futbol

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Michael Frey'in yeni takımı

Fenerbahçe, İsviçreli hücum oyuncusu Michael Frey'in Belçika ekibi Royal Antwerp'e bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

17 Haziran 2021, Perşembe 20:46 Son Güncelleme:
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Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp'e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

İSTANBUL(DHA) 

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