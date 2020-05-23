Futbol Fenerbahçe rotayı yıldız isme çevirdi

Fenerbahçe rotayı yıldız isme çevirdi

Futbol

Fenerbahçe rotayı yıldız isme çevirdi

Fenerbahçe transfer gündemine Vedat Muriç'in Kosova Milli Takımı'ndan takım arkadaşını aldı.

23 Mayıs 2020, Cumartesi 12:28 Son Güncelleme:
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Sezon sonunda Şilili sağ beki Isla ile yollarını ayıracak olan Fenerbahçe, arayışlarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Lacivertliler Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki Florent Hadergjonaj ile temasa geçti. 

Bonservisi İngiliz ekibi Huddersfield'de olan yıldız oyuncu için Fenerbahçe yönetiminin istekli olduğu öğrenildi. 

Vedat Muriç'in Kosova Milli Takımı'ndan kankası olan Hadergjonaj, bu sezon Süper Lig'de 6 karşılaşmada forma giydi. Kosovalı oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.


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