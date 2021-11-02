Futbol Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına hazırlanıyor

Futbol

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına hazırlanıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Royal Antwerp ile 4 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı 4. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

02 Kasım 2021, Salı 00:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Dar alanda çift kale maçla devam eden idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Süper Lig'de İttifak Holding Konyaspor ile oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan futbolcuların aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Serdar Aziz'in çalışmalarını takımdan ayrı bireysel antrenmanla sürdürdüğü kaydedildi.

AA

İlgili Haberler
Başakşehir:2 - Adana Demirspor:1 Maç özeti ve sonucuBarcelona'da Agüero şoku! En az 3 ay forma giyemeyecek


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yusuf Yazıcı Lille'den ayrılıyor