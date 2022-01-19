Fenerbahçe sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı konuk etti. Mücadeleden Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.
19 Ocak 2022, Çarşamba 22:01 Son Güncelleme:
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14. dakikada Thaciano’nun kendi sahasından verdiği ara pasta defansın arkasına sarkan Rayan’ın topla ilerleyip ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada sağ kanattan Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında ceza sahası içinde Serdar Dursun’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.
37. dakikada Jose Sosa’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İrfan Can Kahveci pasını kale önünde bulunan Serdar Dursun’a aktardı. Serdar’dan seken topu alan İrfan Can’ın altıpasın sağından plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
46. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Osayi-Samuel’in çevirdiği topta arka direkte Enner Valencia müsait pozisyonda topa dokunamadı.
53. dakikada ceza sahası içi sol tarafından İrfan Can Kahveci’nin içeriye çevirdiği topta altıpas önünde bulunan Enner Valencia’nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
71. dakikada sağ kanattan İrfan Can Kahveci’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Serdar Dursun’un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
79. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Enner Valencia’nın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Mesut Özil’in ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Lis’te kaldı.
Goller: Rayan (dk. 14) (Altay), İrfan Can Kahveci (dk. 37), Serdar Dursun (dk. 71) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Cesar Pinares, Ceyhun Gülselam, Martin Rodriguez, Thaciano (Altay)
İSTANBUL (İHA)