Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği desteği alamayan sarı lacivertliler gol yollarında etkisiz kaldı.
Büyük umutlarla transfer edilen Samatta, Valencia, Cisse gibi golcülerden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 54 golün 20'si farklı oyunculardan gelirken 5 forvetten yalnızca 21 gollük katkı alabildi.
Özellikle Samatta'nın saç nbaş yoldurtması nedeniyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, Tanzanyalı golcü için 6.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi koydurmuştu. Bu nedenle sezon sonu Aston Villa'ya 6.5 milyon euro ödenecek.
Fenerbahçe, Samatta'yı alır almaz minimum zararla elden çıkarmak istiyor. Belçika'da 2016-2020 yılları arasında Genk formasıyla iyi bir performans gösteren Samatta'nın Belçika piyasası olduğu biliniyor. Fenerbahçe, oyuncuyu Belçika'daki bağlantıları sayesinde oraya satmaya çalışacak.
Gol yollarında yaşanan bu durum Fenerbahçe'yi yine forvet arayışına itti. Gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan sarı lacivertliler eski yıldızına geri dönüyor.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Lazio'nun yolunu tutan Vedat Muriqi, sarı-lacivertli kulübe 20 milyon euro kazandırmıştı. Lazio'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Kosovalı golcüyle ilgili İtalya'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, Lazio'nun Vedat Muriqi'yi satış listesine koyma kararı aldığını yazdı.
Fenerbahçe formasıyla sezona başlayan Vedat Muriqi, o dönem takımın birinci forveti haline gelmiş ve toplamda 36 maçta forma giymişti. Bu maçlarda 17 gol kaydeden Muriqi, 7 asist yapmış ve 24 gole direkt katkı yaparak ilk 11'in en formda isimleri arasında yer almıştı.
Çizme'de mutsuz olan 26 yaşındaki oyuncunun ocak ayında Çubuklu'yu giymeye hazır öğrenildi. Lazio'nun da Muriqi'in eski takımına kiralanmasına sıcak baktığı kaydedildi.