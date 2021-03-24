Özellikle Samatta'nın saç nbaş yoldurtması nedeniyle gitmesine kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe, Tanzanyalı golcü için 6.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesi koydurmuştu. Bu nedenle sezon sonu Aston Villa'ya 6.5 milyon euro ödenecek.