Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti
Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı.
15 Haziran 2021, Salı 21:33 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.
AA
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