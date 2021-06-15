Futbol Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti

Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti

Futbol

Fenerbahçe, Serdar Dursun'u transfer etti

Fenerbahçe, geçen sezon Almanya 2. Lig (2. Bundesliga) takımlarından Darmstadt 98 forması giyen santrfor Serdar Dursun'u renklerine bağladı.

15 Haziran 2021, Salı 21:33 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, bonservis bedeli olmadan transfer edilen 29 yaşındaki Serdar Dursun ile 3 artı 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Serdar Dursun, geçen sezon ligde 33 maçta fileleri 27 kez havalandırarak gol kralı olmuştu.

AA

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