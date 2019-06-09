Fenerbahçe seride 1-0 öne geçti

Mücadeleye boyalı alandan bulduğu basketlerle başlayan Anadolu Efes, 2. dakikayı 4-2 önde geçti. Fenerbahçe Beko, dengeli geçen ilk çeyrekte kısa oyuncularıyla pota altını zorladı. İki takım da boş atışlardan skor üretemezken 5. dakika 6-6’lık eşitlikle geçildi. Periyodun ikinci bölümünde hücumda tempoyu yakalayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada farkı 10 sayıya çıkardı: 8-18.

Savunmada da rakibini durdurmayı başaran Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 18-10 önde tamamladı. İkinci periyoda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, Micic ve Larkin’in dış atış isabetleriyle 12. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 16-18. Çeyrek boyunca boyalı alan çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, 16. dakikayı Fenerbahçe Beko, 29-23 üstün geçti. Sloukas, Ali Muhammed ve Ahmet Düverioğlu’nun sayılarına Micic, Sertaç Şanlı ve Buğrahan Tuncer’le yanıt veren ev sahibi ekip, farkın açılmasına engel oldu: 32-35.

Ancak son bölümde top kayıpları yapan lacivert-beyazlılar karşısında Melih Mahmutoğlu ve Ali Muhammed’le üst üste skor üreten Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 10 sayılık (42-32) avantajla girdi. Fenerbahçe Beko, ikinci yarıda yaptığı savunmayla rakibine kolay sayı şansı vermedi. 14-2’lik serinin ardından 25. dakikada farkı 22 sayıya kadar yükselten (56-34) yükselten sarı-lacivertli ekip, sadece 4 sayı yediği üçüncü periyodu 62-36 önde tamamladı.

Fenerbahçe Beko, son periyotta da kontrolü elinde tuttu ve 73-56 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti. Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmenin ikinci maçı, 11 Haziran Salı günü Anadolu Efes ev sahipliğinde yine Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

AA