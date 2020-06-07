Fenerbahçe seyircisiz tribünlere alışmak için hazırlık maçı yapacak
Fenerbahçe kulübü bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda hazırlık maçı yapma kararı aldı. Maç akşam 18:30'da oynanacak.
07 Haziran 2020, Pazar 14:25 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertliler seyircisiz tribünlere uyum sağlamak için Ülker Stadyumu'nda saat 18.30'da hazırlık maçı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Futbol A Takımımız, bu akşam saat 18.30’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde seyircisiz tribünlere uyum sağlama ve saha zeminini deneme amacıyla kısa bir çalışma ve ardından sarı ve lacivert takım olarak hazırlık maçı yapacaktır."
Maç as oyuncular ve genç futbolculardan oluşan iki takım arasında oynayacak.
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