Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı
Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Mücadele 1-1 berabere sona erdi
Fenerbahçe Kadıköy'de bu akşam Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 28. dakikada Ekuban'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. 44. dakikada Rodrigues'in şutu direkten döndü. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda her iki takım girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki takım girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
İLK YARI SONA ERDİ
Trabzonspor, Ekuban'la skoru eşitledi
GOL! 27.dk: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (Caleb Ekuban)
GOL! 17.dk: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor (Garry Rodrigues)
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç
Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth