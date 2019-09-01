Fenerbahçe, sezonun ilk puan kaybını yaşadı

Fenerbahçe Kadıköy'de bu akşam Trabzonspor'u konuk etti. Fenerbahçe 17. dakikada Rodrigues'in attığı golle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 28. dakikada Ekuban'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. 44. dakikada Rodrigues'in şutu direkten döndü. İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda her iki takım girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda her iki takım girdiği pozisyonlardan gol sesi çıkaramayınca müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

İLK YARI SONA ERDİ

Trabzonspor, Ekuban'la skoru eşitledi

GOL! 27.dk: Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor (Caleb Ekuban)

GOL! 17.dk: Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor (Garry Rodrigues)

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth