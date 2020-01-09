Fenerbahçe Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladı
Fenerbahçe, stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Fenerbahçe, 27 yaşındaki stoper Simon Falette'yi sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Simon Falette'yi satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 2019-2020 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak futbol A takımımızın kadrosuna katmıştır. Falette'ye sarı-lacivert çubukluyla başarılar dileriz." denildi.
AA