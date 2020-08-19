Futbol Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

Futbol

Fenerbahçe, Sinan Gümüş'ü resmen açıkladı

Fenerbahçe, bonservisi İtalya'nın Genoa takımında bulunan 26 yaşındaki Sinan Gümüş'ü transfer etti.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 21:14 Son Güncelleme:
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Transfer, sarı-lacivertli kulübün YouTube kanalından duyurulurken, geride kalan sezonu Fraport TAV Antalyaspor'da tamamlayan Sinan'la 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Futbola Almanya'da başlayan Sinan Gümüş, 2014 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'da 5 sezon forma giyen, üçer kez Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Sinan Gümüş, 1 kez de Süper Kupa kaldırdı. Galatasaray'da resmi maçlarda 28 gol atan Sinan, geçen sezon başında İtalya'nın Genoa takımına transfer oldu.

İtalya'da istediği performansı gösteremeyen ve sadece 3 maça çıkan Sinan, devre arasında Fraport TAV Antalyaspor'a kiralandı. Akdeniz temsilcisinde Süper Lig'de 10 maçta çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı.

AA


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