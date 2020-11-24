Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda konuk ettiği Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, sürprize izin vermedi. Ülker Stadı'nda oynanan mücadeleye durgun başlayan sarı-lacivertliler, son paslarda yaptığı hatalar sebebiyle golü bulmakta gecikti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Mame Thiam'ın kafa vuruşuyla kilidi açan Fenerbahçe, 63. dakikada Pelkas'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertliler, 68. dakikada Thiam ve 73. dakikada Ademi'nin ayağından bulduğu gollerle rakibini 4-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırmayı başardı.

Maçın özeti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Misli.com 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek adını 5. tura yazdırdı.

41. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan rakibinden sıyrılan Ferdi Kadıoğlu'nun arka direğe plase ortasına altıpas üzerinde iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

63. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Mert Hakan ile yaptığı verkaçla çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu'nun sıfırdan yerden pasına şık bir topuk vuruşu yapan Pelkas, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

68. dakikada Fenerbahçe 3. golü buldu. Ceza yayı solunda rakibinden topu kapan Thiam'ın uzak direğe plase vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

73. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Soldan gelişen atakta ceza yayı dışında topla buluşan Mert Hakan, meşin yuvarlağı bekletmeden penaltı noktası gerisindeki Ademi'ye çıkardı. Ademi'nin kontrol ettikten sonraki vuruşunda top ağlara gitti: 4-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.

AA







