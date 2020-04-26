Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik ekipte ya da sportif direktör görevinde olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, ilk icraatini yapmaya hazırlanıyor.

Milliyet Skorer'deki habere göre, Ezeli rakip Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Sivassporlu iki yıldız Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu aracılığıyla iki oyuncuya ulaştı.

Tecrübeli oyuncunun, iki oyuncuyu bizzat telefonla aradığı ve Sarı-Lacivertli formayı giymeleri adına ikna edici bir konuşma yaptığı öğrenildi.