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Futbol Fenerbahçe, Sivassporlu yıldızları Galatasaray'ın elinden almaya hazırlanıyor
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Fenerbahçe, Sivassporlu yıldızları Galatasaray'ın elinden almaya hazırlanıyor

Futbol

Fenerbahçe yeni sezonun kadrosunu kurarken kaliteli yerlileri de kadrosuna katmak istiyor. Sivasspor'la sözleşmeleri bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Galatasaray'la prensipte anlaşmaya varmıştı. Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun aracılığıyla iki yıldıza ulaştı ve teklifi iletti.

26 Nisan 2020, Pazar 10:37 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik ekipte ya da sportif direktör görevinde olmasına kesin gözüyle bakılan Emre Belözoğlu, ilk icraatini yapmaya hazırlanıyor.

Milliyet Skorer'deki habere göre, Ezeli rakip Galatasaray'ın anlaşmak üzere olduğu Sivassporlu iki yıldız Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı kaptırmak istemeyen Fenerbahçe, Emre Belözoğlu aracılığıyla iki oyuncuya ulaştı.

Tecrübeli oyuncunun, iki oyuncuyu bizzat telefonla aradığı ve Sarı-Lacivertli formayı giymeleri adına ikna edici bir konuşma yaptığı öğrenildi.

Habere göre Belözoğlu, Sivassporlu iki yıldızı arayarak ikna çabalarına başladı ve “Gelecek sezon buradasınız beyler. Yeni bir oluşum olacak ve sizin gibi yerli ve genç kaliteli oyunculardan kadro yapacağız. Bu kadronun en önemli parçaları olarak takımı sizin üzerinize kuracağız” dedi.

Mert Hakan ligin bitimine 8 maç kala 10 gol 4 asist, Emre Kılınç ise 8 gol 6 asistle oynuyor.

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