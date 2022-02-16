Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında yarın akşam sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
16 Şubat 2022, Çarşamba 23:34 Son Güncelleme:
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Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli takım Slavia Prag maçı kampına girdi.
KAAN ÜLKER /İSTANBUL,(DHA)
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