Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncularımız, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.









Hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli takım Slavia Prag maçı kampına girdi.

KAAN ÜLKER /İSTANBUL,(DHA)



