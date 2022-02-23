Futbol Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Futbol

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanşında yarın akşam Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Eden Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

23 Şubat 2022, Çarşamba 22:57 Son Güncelleme:
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Sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçının son provasını yaptı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan oyuncular, basına kapalı bölümünde ise karşılaşmanın taktik çalışmasını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Eden Arena'da Slavia Prag ile karşılaşacak.


PRAG (İHA)

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