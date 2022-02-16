Ligde bu sezon şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, Slavia Prag’ı yenerek, galibiyeti taraftarına armağan edecek. Öte yandan Çekya temsilcisi Slavia Prag’da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, rahatsızlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

FENERBAHÇE SLAVİA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Slavia Prag'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Mücadele, Exxen platformundan izlenebilecek…

SAKATLARDA SON DURUM

Son yapılan antrenmanda Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, takımla beraber çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Giresunspor ile oynanan maçta elmacık kemiğinden sakatlanan Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamlarken; İrfan Can Kahveci ile Luiz Gustavo, tedavi programları ile noktaladı.

Fenerbahçe, Slavia Prag maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Can Bartu Tesislerinde ısınma, koşu ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı. GZT Giresunspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2’inci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

FENERBAHÇE’NİN PRAG TAKTİĞİ HAZIR

Perşembe günü alınacak tek farklı galibiyetin bile Konferans Ligi’nde tur kapısını açacağını ifade eden teknik direktör İsmail Kartal, futbolcularına “90 dakika sabırla oynayıp, panik yapmayacağız” uyarısında bulundu.

Kartal, Giresun karşısında bol pozisyona giren takımı bozmak istemiyor. Serdar Dursun'dan gelen haberle moraller düzeltirken UEFA listesinde yer almayan isimler Diego Rossi ve Crespo bu maçta görev alamayacak.

Giresun'da ilk 11'de başlayan Rossi'nin yerine zorlu Avrupa sınavında Dimitris Pelkas'ın oynaması bekleniyor.

Fenerbahçe'de kaleci Altay yine 11'de görev alacak. Savunmada Ferdi, ligdeki Hatay maçında cezalı fakat bu mücadelede yine sol bekte oynayacak. Orta alanın göbeğinde de yeniden Sosa- Mert ikilisi ter dökecek.

"SABIRLA BEKLEYECEĞİZ”

Fenerbahçe’de teknik direktör Kartal, Slavia Prag maçında alacakları tek farklı galibiyetin dahi deplasman için çok önemli olduğunu vurgulayarak; futbolcularına, "90 dakika sabırla bekleyeceğiz. Asla panik yapmayacağız." diye uyarıda bulundu.