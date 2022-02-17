Fenerbahçe - Slavia Prag maçı özeti ve sonucu

18'inci dakikada sol kanatta topla buluşan Sor, Szalai'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girerek kaleci Altay Bayındır ile karşı karşıya kaldı. Sor'un çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

20'nci dakikada sağ kanattan rakiplerini geçerek ceza sahasına giren Holes'in çaprazdan vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Dönen topla bir daha buluşan Holes'in yakın mesafeden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta gitti.

45'inci dakikada Slavia Prag öne geçti. Sol çaprazdan Plavsic'in vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü. Dönen topla altıpas üzerinde buluşan Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

54'üncü dakikada Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Mert Hakan'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

58'inci dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi'nin pasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

62'nci dakikada Slavia Prag bir kez daha öne geçti. Ceza sahası sağ çaprazında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top, Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

64'üncü dakikada Slavia Prag farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in kaptırdığı topla buluna Sor, meşin yuvarlağı Lingr'a aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Altay'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-3.

83'üncü dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol kanattan kazanılan kornerde Arda Güler, pasını Ferdi Kadıoğlu'na verdi. Ceza sahası dışında rakibinden sıyrılan Ferdi'nin sert şutunda Prag savunmasına da çarpan top kaleci Mandous'u yanıltarak ağlara gitti: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, başkan Ali Koç, yöneticiler ve futbolculara tepki gösterdi. Mücadelede sergilenen futbolu beğenmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, 45'inci dakikada gelen ilk golün ardından futbolculara tepki gösterirken Başkan Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Mücadelenin devamında 62 ve 64'üncü dakikalarda üst üste gelen Slavia Prag gollerinin ardından taraftarlar tepkilerini sürdürdü. Sarı-lacivertli taraftarlar uzun süre istifa şeklinde tezahüratlarda bulundu.

FERDİ TEZAHÜRATLARI

Sarı-lacivertli taraftarlar, 58'inci dakikada kaydedilen golün asistini yapan Ferdi Kadıoğlu'na tezahüratlarda bulundu

Fenerbahçe, Slavia Prag mücadelesinin 58'inci dakikasında Pelkas'ın bulduğu golle eşitliği yakaladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi'nin pasında topla buluşan Pelkas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Sarı-lacivertli taraftarlar golün asistini yapan Ferdi lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu.

HAKEMLER: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

FENERBAHÇE: Altay Bayındır - Nazım Sangare, Kim Min-jae (Dk. 46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 59 Ozan Tufan), Sosa, Osayi-Samuel, Zajc (Dk. 74 Arda Güler), Pelkas (Dk. 88 Berisha), Valencia (Dk. 74 Serdar Dursun)

SLAVİA PRAG: Mandous, Ousou - Holes, Kacharaba, Traore (Dk. 75 Samek), Sevcik, Plavsic (Dk. 46 Lingr), Schranz, Dorley (Dk. 80 Tecl), Sor (Dk. 85 Horsky), Olayinka

GOLLER: Dk. 58 Pelkas, Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe) - Dk. 45 Traore, Dk. 62 Dorley, Dk. 64 Lingr (Slavia Prag)

SARI KARTLAR: Zajc, Szalai (Fenerbahçe) - Dorley (Slavia Prag)

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA)



