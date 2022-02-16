Fenerbahçe ile Slavia Prag yarın akşam 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda karşılaşacak.

Konferans Ligi maçında kozlarını paylaşacak iki ekipten Slavia Prag hayli zor durumda.

Takımın teknik direktörü Jindrich Trpisovsky koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye gelemedi. Jindrich Trpisovsky dışında takımın kaptanı olan sol bek Jan Boril de sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemeyecek.









Slavia Prag'ın eksikleri arasında koronavirüse yakalanan ve takımın asist kralı olan Masopust ile sağ bek Bah da var.

Slavia takımın gol kralı Kucha ve Masopust'tan önceki asist kralı Stanciu'yu da satmıştı.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'ı oldukça eksik ve güçsüz yakalamış durumda.