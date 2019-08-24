Fenerbahçe son nefeste!

Fenerbahçe, Süper Lig’in ikinci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup etti

Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 2

90+3.dk: GOL! Fenerbahçe Dirar'ın son dakikada gelen golü ile 1-0 öne geçti.

Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 1

77.dk: GOL! Fenerbahçe Vedat Muriç ile beraberliği yakaladı.

İlk yarı sona erdi: Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 0

43.dk: GOL OFSAYT Emre Belözoğlu'nun ara pasında savunma arkasında topla buluşan Deniz Türüç'ün pasında topu boş kaleye gönderen Vedat Muriqi skoru 1-1'e getirdi. Ancak hakem ofsayt kararı verdi.

Başakşehir: 1 Fenerbahçe: 0

32.dk: GOL! Enzo Crivelli ile Başakşehir 1-0 öne geçti.

Başakşehir: 0 Fenerbahçe: 0

1.dk: Maç başladı

İLK 11'LER

Başakeşhir: Mert, Caiçara, Miguel Vieira, Chedjou, Aziz Behich, Azubuike, Visca, Elia, Arda Turan, Mossoro, Crivelli

Fenerbahçe: Altay; Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar; Tolga Ciğerci, Emre Belözoğlu; Deniz Türüç, Kruse, Garry Rodrigues; Vedat Muriqi.

Emre Belözoğlu 104 gün sonra Başakşehir’de

Dört sezon Medipol Başakşehir forması giyen ve takım kaptanlığını yapan Emre Belözoğlu, 104 gün sonra 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’na bu kez Fenerbahçe formasıyla, eski takımına karşı sahaya çıktı. Deneyimli futbolcu, son olarak 12 Mayıs 2019’da Medipol Başakşehir’in sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-1 yendiği maçta 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’na çıkmıştı. Turuncu-lacivertli taraftarlar da eski kaptanlarını unutmadı ve tribüne üzerinde Emre Belözoğlu’nun fotoğrafının da yer aldığı "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" yazılı pankartı astı.

Emre Belözoğlu’nun oğlu Ömer Akif ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın kızı Sena, üzerlerinde turuncu-lacivertli forma ile karşılaşma öncesinde Emre’ye çiçek verdiler.

Emre Belözoğlu da Medipol Başakşehir’in takım fotoğrafında Fenerbahçe forması ile yer aldı. İki takım taraftarları da Emre Belözoğlu’na alkışlarla destek verdi. Emre, Medipol Başakşehir formasını ise son kez 19 Mayıs 2019’da Galatasaray ile deplasmanda oynanan mücadelede giymişti.

Emine Bulut unutulmadı

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı. Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı. Saha kenarında yer alan elektronik reklam panolarında da siyah zemin üzerine beyaz yazı ile "#EmineBulut" yazısı yer aldı.

3 ay sonra taraftarlarının önünde

Medipol Başakşehir, 3 ayın ardından 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda taraftarlarının önüne çıktı. Son olarak geçen sezon Süper Lig’in 34. haftasında Alanyaspor’u 24 Mayıs’ta konuk eden turuncu-lacivertli ekip, sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.