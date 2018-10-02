Fenerbahçe, Spartak Trnava hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, perşembe günü, Ülker Stadyumu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.