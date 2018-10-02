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Fenerbahçe, Spartak Trnava hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, perşembe günü, Ülker Stadyumu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

02 Ekim 2018, Salı 14:38
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Teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

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