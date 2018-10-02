Fenerbahçe Spartak Trnava maçı ne zaman? Hangi kanalda? Başşta sarı laciverli ekip taraftarları olmak üzere birçok futbolsever bu soruya cevap arıyor. İlk maçta alınan şok yenilgi, Süper Lig'de alınan kötü sonuçlar nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe bu maçtan güzel bir skorla ayrılarak camiaya morak kazandırmak istiyor.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 4 Ekim Perşemba akşamı saat 19.55'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.. Mücadeleyi Türkiye'den yayınlayacak yayıncı kuruluş henüz bulunmuyor. beIN SPORTS'un devreye girerek bu kritik müsabakayı canlı yayınlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DEN PHILLIP COCU AÇIKLAMASI

Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında 4 Ekim Perşembe Günü, saat 19:55'te Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak.

Teknik Direktörümüz Phillip Cocu ve futbolcumuz Hasan Ali Kaldırım, 3 Ekim Çarşamba günü saat 17:30'da basın toplantısı düzenleyecek. 18:00'da ise takımımız stadımızda antrenmana çıkacak.

Spartak Trnava'nın basın toplantısı ise saat 19:30'da düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da stadımızda saat 20:00'da başlayacak.

Her iki takımın antrenmanının da ilk 15 dakikası basına açık olacak.