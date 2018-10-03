UEFA Avrupa Ligi'nde grupların ikinci maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe de kendi evinde Slovak ekip Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de alınan mağlubiyetler, Avrupa'da ilk maçta alınan 3-0'lık yenilgi Fenerbahçeli camiayı iyice yıpratmış durumda... Sarı lacivertli kulübün çıkışa geçmesi ve moral bulması için bu maçı mutlaka kazanması gerekiyor. Rakibin güçsüz olması nedeniyle genel kanı Sarı Kanaryaların mücadeleyi farklı kazanması bekleniyor.

FENERBAHÇE SPARTAK TRNAVA MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Spartak Trnava maçı 4 Ekim Perşemba akşamı saat 19.55'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Welz yönetecek.. Mücadeleyi Türkiye'den yayınlayacak yayıncı kuruluş henüz bulunmuyor. beIN SPORTS'un devreye girerek bu kritik müsabakayı canlı yayınlaması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE SPARTAK TRNAVA MAÇI HAZIRLIKLARI

Fenerbahçe'de gözler Spartak Trnava maçında. Süper Lig'de son yılların en kötü ilk 7 haftasını yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör değişimi her an yaşanabilir. Bu yüzden Fenerbahçe'nin önünde iki önemli maç var. Yarın yapacağı Spartak Trnava ve hafta sonu karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçları. Bu maçlardan alınacak sonuçlar, Fenerbahçe'de değişime neden olabilir.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında, 4 Ekim Perşembe günü, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesislerimizde dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 11.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda pas organizasyonlarının ardından yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Fenerbahçemiz, Spartak Trnava ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 3 Ekim Çarşamba günü yapacağı çalışmalarla tamamlayacak.

SPARTAK TRNAVA HAKKINDA

Spartak Trnava, Fenerbahçe ile Avrupa Ligi D grubunda mücadele edecek. FC Spartak Trnava takımı, Slovakya'nın Trnava şehrinde 1923 yılında kurulmuş köklü bir takımdır. Slovakya Kupası'nı beş kez kazanan Spartak Trnava, Slovakya liginde 1998 yılında bir kez şampiyon olmuştur. Çekoslovakya Ligi'nde ise tam beş kez şampiyon olmayı başaran Spartak Trnava, Çekoslovakya Kupası'nı da yine beş kez müzesine götürmeyi başardı. Spartak Trnava'nın tarihindeki en büyük başarısı, 1969 yılında o zamanlar Şampiyon Kulüpler Kupası olarak geçen Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar yükselmesi olarak gözüküyor. 1967 yılında ise Mitropa Kupası'nı kazanmıştır.

Spartak Trnava, maçlarını 18 bin kişilik Anton Malatinsky Stadı'nda oynuyorlar. Şu an Slovakya Süper Ligi'nde 6. haftada 7. sırada yer alıyor. Takımın değeri 3 milyon 350 bin Euro olarak belirlenmiştir.

Spartak Trava ile Galatasaray, 1969 - 1970 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda karşı karşıya gelmişler. Slovakya'daki maçı 1-0 Spartak Trnava, İstanbul'daki maçı Galatasaray 1-0 kazanınca maç uzatmaya gitmiş. Uzatmalarda başka gol olmayınca kura çekimi ile Galatasaray turu geçmiştir.

1998 - 1999 Avrupa Kulüpler Kupası'nda ise Beşiktaş ile Spartak Trnava karşılaşmış. İlk maçı 2-1 kazanan Spartak Trnava, Beşiktaş'a İstanbul'da 1-0 kaybedince elenmiştir.



