UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovak ekip Spartak Trnava ile karşı karşıya geldi. Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan ve kalan 7 haftada sadece 7 puan toplayabilen sarı lacivertli ekip, Avrupa'da ayağa kalktı ve mücadeleyi 52. ve 68. dakikalarda Slimani'nin attığı gollerle 2-0 kazandı. Fenerbahçe, gruptaki 3. maçını 25 Ekim'de Belçika'da Anderlecht ile yapacak.

MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi, üç puan Fenerbahçe'nin.

80.DK: Spartak Trnava ceza sahasına yakın bir bölgede sağ kanatta Mauricio Isla'ya sert müdahalede bulunan Vakhtang Tchanturishvili, sarı kart görüyor.

69.DK: GOL! Fenerbahçe'de Slimani yine sahnede. Sol kanatta topla buluşan Andre Ayew, son çizgiden ortasını yapıyor, bu ortaya ön direkte iyi yükselen Islam Slimani, düzgün bir kafa vuruşu ile topu kaleci Martin Chudy'nin sağından ağlarla buluşturuyor.

59.DK: Erik Jirka'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şut savunmamızdan sekip kaleci Harun Tekin'de kalıyor.

53.DK: GOL! Fenerbahçe Slimani'yle öne geçiyor. Martin Skrtel'in kafayla indirdiği topu kaleci Martin Chudy uzaklaştırmak istiyor ancak altıpas içerisinde oluşan karambolde topa dokunan Islam Slimani, düzgün bir vuruşla topu Spartak Trnava ağları ile buluşturuyor.

47.DK: İkinci yarnın başında Fenerbahçeli futbolcular ön alanda baskı yapıyor

İlk yarı sona erdi

44.DK: Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Spartak Trnava savunması uzaklaştırıyor.

41.DK: Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

31.DK: Elif Elmas'ın sol kanattan yaptığı orta ile ön direkte buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu kaleci Martin Chudy'den dönüyor.

25.DK: Sağ kanatta topla buluşan Andre Ayew, son çizgiden ortasını yapıyor, bu orta ile arka direkte buluşan Islam Slimani'nin kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

13.DK: Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Spartak Trnava savunması uzaklaştırıyor.

8.DK: Ceza sahası dışından sol çaprazdan kazandığımız serbest vuruşta topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın çektiği şut Spartak Trnava savunmasından dönüyor.

1.DK: Maç başladı. Başarılar Fenerbahçe

İşte ilk 11'ler:

Fenerbahçe: Harun Tekin, İsla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Reyes, Ayew, Eljif, Frey, Slimani

Spartak Trnava: Chudy, Kadlec, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Rada, Grendel, Chanturishvili, Bakos



