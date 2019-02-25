Fenerbahçe stada ulaştı
Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park stadına ulaştı
Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri’nden hareket eden Fenerbahçe’yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı.
Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park’a ulaştı.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Fenerbahçeli taraftarlar böyle yola çıkmıştı
BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?
Beşiktaş Fenerbahçe maçı 25 Şubat Pazartesi günü saat 21.00'de Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın hakemi ise Bülent Yıldırım... Müsabaka beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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İSTANBUL (İHA)