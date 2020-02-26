Fenerbahçe Stat ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Galatasaray Kulübü'nün dün resmi sitesinden derbide taraftarının maruz kaldıkları olaylar hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi. Derbide Fenerbahçe taraftarının Maraton tribününde açtığı pankartın gerekli izinler alınarak açıldığını belirten Danabaş, sarı-kırmızılıların iddialarını yanıtladı. Mücadele sonrası spor gündeminden düşmeyen pankartın gerekli izinler alınarak asıldığını belirten Danabaş,

"Ülkemizdeki tüm stadyumlara giren pankartlar öncelikle emniyet güçlerimizin denetiminden geçer, onay alır ve bu işlemlerin ardından tribüne asılır. Derbide de aynı işlemler uygulandı. Konuyla ilgili olarak da emniyet birimlerinden onaylar alınmış ve o pankart asılmıştır. PFDK sevkleri açıklandı. Dikkat ederseniz pankart sebebiyle kulübümüzün herhangi bir sevki olmamıştır. Zaten izinsiz veya sıkıntılı bir pankartla çıkmış olsaydık talimatlar gereğince sevkler yapılırdı.

Ayrıca ben bu pankartta toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, düşmanlık ve nefret içeren bir söylem görmüyorum. Taraftarlar kendi samimi duygularını açıklıyorlar. Futbolun içinde olan herkes de bu pankartın ne anlama geldiğini gayet iyi biliyor. Yıllardır mottoları 'Seni sevmeyen ölsün' olan, bunu pankartlarına, marşlarına yansıtanlar; sadece kendilerini sevmediklerini söyleyen insanlara nasıl böyle bir suçlamada bulunabiliyorlar gerçekten hayret ediyorum.

Söylediğim gibi pankartla ilgili olarak gerekli mercilerden tüm izinler alınmıştır ve bu prosedürlerin ardından pankart tribüne asılmıştır. Bizim amacımız kimseye hakaret etmek değil. Burada bazı konuları hatırlatmak gerekiyor. Kimse kimseyi balık hafızalı zannetmesin. Geçen sezon kendi sahalarında oynadığımız karşılaşmada camiamızın evladı sevgili Koray Şener’i kalp krizi sebebiyle talihsiz bir şekilde kaybettik. Koray’ın aramızdan ayrıldığı haberinin yayılması ile tribündeki tüm taraftarlarımız maçın ikinci yarısında stattan ayrılmıştı.

Olayın tüm sıcaklığının yaşandığı anda yine 'Seni sevmeyen ölsün' diye tezahürat yapanların, yaptıranların bugün bir pankart üzerinden yaptıkları algı operasyonu hayret edici boyutlardadır. Tüm yaşananları görmezden gelip, bu pankarta hangi akılla tepki gösterip suç duyurusunda bulunuyorlar buna şaşırıyorum ben" diye konuştu.







