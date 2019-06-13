Fenerbahçe taraftarından Sloukas’a destek

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında oynanacak Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes mücadelesi öncesi sarı-lacivertli taraftarlar serinin bir önceki müsabakası sonrası babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek verdi

13 Haziran 2019, Perşembe 23:11
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Fenerbahçe taraftarından Sloukas’a destek

Fenerbahçe taraftarı, babasını kaybeden Yunan basketbolcu Kostas Sloukas’ı unutmadı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off Final serisi üçüncü maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes müsabakası öncesi sarı-lacivertli taraftarlar geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Kostas Sloukas’a destek tezahüratı yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe Beko’nun karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya çıktığı sırada Kostas Sloukas’a tezahüratlarla destek verdi. 

Yunan basketbolcu yapılan destek tezahüratlara kayıtsız kalmayarak tribünleri selamladı. 

İSTANBUL (İHA)

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