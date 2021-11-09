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Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber! Ali Koç, canlı yayında açıklamalar yapacak

Futbol

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber! Ali Koç, canlı yayında açıklamalar yapacak

Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Perşembe günü kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunacak.

09 Kasım 2021, Salı 23:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ali Koç'un 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da konuşacağı ifade edildi.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FBTV'de açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''

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