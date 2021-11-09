Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran haber! Ali Koç, canlı yayında açıklamalar yapacak
Süper Lig'deki kötü gidişatın ardından Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Perşembe günü kulüp televizyonunda açıklamalarda bulunacak.
09 Kasım 2021, Salı 23:49 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un gündeme dair açıklamalarda bulunacağını duyurdu.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Ali Koç'un 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da konuşacağı ifade edildi.
İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;
"Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Kulübümüzün gündemine dair FBTV'de açıklamalarda bulunacaktır. Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.''