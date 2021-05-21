Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için 4 aday belirledi

Fenerbahçe için uzun süredir adı geçen Joachim Löw ihtimali güncelliğini koruyor. EURO 2020 sonrası görevi bırakacak olan Löw, yıllar sonra kulüp takımı çalıştırabilir. Löw'ün Fenerbahçe'ye ikinci kez gelmesi ihtimaller arasında.
Bir diğer isimse Hırvatistan teknik direktörü Zltako Dalic. Son Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'ı çalıştıran Dalic de EURO 2020 sonrası görevini bırakacak. Fenerbahçe, geçen sezon da Dalic'i hedefine almış ancak anlaşma gerçekleşmemişti.
Fenerbahçe'de Lucien Favre seçeneği de ciddi şekilde masada. 63 yaşındaki İsviçreli hoca şu anda kulüp çalıştırmıyor. Son olarak Borussia Dortmund'u 1.5 sezon çalıştırmış ve Aralık 2020'de ayrılmıştı. Favre'nin kariyerinde Zürich, Hertha Berlin, Gladbach, Nice, Dortmund gibi önemli takımlar var.
4. seçenek ise Emre Belözoğlu ile devam etmek. Mevcut teknik direktör Emre Belözoğlu takımın başına geldikten sonra gözle görülür bir artış yaşanmıştı. Ancak son düzlükte takılınması ve şampiyonluğun kaçması "Daha tecrübeli bir hoca mı gerekiyor?" tereddüdünü getirdi.