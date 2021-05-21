Fenerbahçe teknik direktörlük koltuğu için 4 aday belirledi

4. seçenek ise Emre Belözoğlu ile devam etmek. Mevcut teknik direktör Emre Belözoğlu takımın başına geldikten sonra gözle görülür bir artış yaşanmıştı. Ancak son düzlükte takılınması ve şampiyonluğun kaçması "Daha tecrübeli bir hoca mı gerekiyor?" tereddüdünü getirdi.