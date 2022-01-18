Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal bugün basın toplantısı düzenleyecek
6 gün önce Fenerbahçe'nin başına getirilen İsmail Kartal bugün basın toplantısı düzenleyecek. 60 yaşındaki teknik adam saat 14.30'da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.
18 Ocak 2022, Salı 09:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, 18 Ocak Salı günü (yarın) saat 14.30’da bir basın toplantısı yapacaktır.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleşecek toplantı, basın mensuplarına açık gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
BUNLARI DA OKUYUN