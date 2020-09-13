Futbol Fenerbahçe Tisserand transferini açıkladı

Fenerbahçe Tisserand transferini açıkladı

Futbol

Fenerbahçe Tisserand transferini açıkladı

Fenerbahçe bir süredir transferi için çaba harcadığı Marcel Tisserand transferini resmen açıkladı. Kongolu stoper yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek.

13 Eylül 2020, Pazar 17:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü sosyal medya hesabından Wolfsburg'dan yeni transferi Marcel Tisserand'ın bu akşam İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Kulübümüz, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand ile görüşmelere başlamıştır. Futbolcu görüşmeler kapsamında bu akşam İstanbul’a gelecektir" denildi.

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