Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın maçı olan Fenerbahçe ile Trabzonspor karşılaşması ise Cüneyt Çakır'a verildi.
21 Ekim 2020, Çarşamba 15:24 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak.
Haftanın tüm maçları ve hakemleri ise şöyle:
23 Ekim Cuma:
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker
24 Ekim Cumartesi:
16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar:
13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
26 Ekim Pazartesi:
20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu
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