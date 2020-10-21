Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında 25 Ekim Pazar günü oynanacak karşılaşmada Cüneyt Çakır görev yapacak.

Haftanın tüm maçları ve hakemleri ise şöyle:

23 Ekim Cuma:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-İttifak Holding Konyaspor: Özgür Yankaya

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Ali Palabıyık

25 Ekim Pazar:

13.30 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fatih Karagümrük: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Yukatel Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu