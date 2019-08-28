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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 3'üncü hafta maçında Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı tecrübeli hakem Fırat Aydınus yönetecek.

28 Ağustos 2019, Çarşamba 12:16
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Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi açıklandı

Süper Lig'de 'üncü. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Haftanın en önemli maçı olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçına Fırat Aydınus atandı. Aydınus geçen hafta Sivasspor-Çaykur Rizespor maçını yönetmiş ve Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay tarafından bilerek VAR'a gitmemekle eleştirilmişti.

Haftanın maçlarını yönetecek hakemlerin tam listesi şöyle:


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