Fenerbahçe Trabzonspor ZTK maçı (CANLI)
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor.
16 Haziran 2020, Salı 20:29 Son Güncelleme:
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Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.
İlk yarı sona erdi
Gol | Fenerbahçe 1-1 Trabzonspor
42.dk: Deniz Türüç ile Fenerbahçe beraberliği yakalıyor.
34.dk: Trabzonspor'da Nwakaeme kasığından sakatlandı ve oyundan çıktı. Oyuna Bilal Başıaçıkoğlu girdi.
24.dk: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kenardan yaptığı itirazlar sonrası önce sarı kart sonra ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Gol | Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor
6:dk: Sörlott ile Trabzonspor maçta 1-0 öne geçiyor.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İşte ilk 11'ler:
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Zajc, Deniz, Rodrigues, Muriqi.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.