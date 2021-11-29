Fenerbahçe, Trabzonspor'la farkı 10'a indirme peşinde
Fenerbahçe bu akşam Göztepe'ye konuk olacak. Süper Lig'in 14. hafta maçına çıkacak olan Fenerbahçe'de hedef mutlak 3 puan. Göztepe ise alt sıralardan kurtulmak için puan ya da puanlar almak istiyor.
29 Kasım 2021, Pazartesi 15:36 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda yendikten sonra bu hafta Göztepe'yi de yenerek seriye bağlamak istiyor. 23 puanı bulunan Fenerbahçe, puanını 26'ya yükselterek 36 puanlı Trabzonspor'un en yakın takipçisi olma şansına sahip.
Tüm eleştirilere rağmen bu akşam kazanırsa ligde 2'nci sıraya yükselme ihtimali bulunuyor.
Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Mete Kalkavan. VAR'da ise Erkan Özdamar yer alacak.
Muhtemel 11'ler şöyle:
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Lourency.
Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha.
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