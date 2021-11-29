Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda yendikten sonra bu hafta Göztepe'yi de yenerek seriye bağlamak istiyor. 23 puanı bulunan Fenerbahçe, puanını 26'ya yükselterek 36 puanlı Trabzonspor'un en yakın takipçisi olma şansına sahip.

Tüm eleştirilere rağmen bu akşam kazanırsa ligde 2'nci sıraya yükselme ihtimali bulunuyor.

Saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Mete Kalkavan. VAR'da ise Erkan Özdamar yer alacak.

Muhtemel 11'ler şöyle:

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Atakan Rıdvan Çankaya, Soner Aydoğdu, Obinna, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Lourency.

Fenerbahçe: Berke, Szalai, Min Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi, İrfan, Mesut, Berisha.



