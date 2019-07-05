Şampiyonluk kadrosunu oluşturmak için kolları sıvayan Fenerbahçe bu doğrultuda 4 isme imza attırmıştı. Sarı- Lacivertliler, eski kaptanları Emre Belözoğlu’nun yanı sıra Alman golcü Max Kruse, gurbetçi sağ bek Murat Sağlam ile İranlı genç forvet Allahyar Sayyadmanesh’i renklerine bağladı, Emre dışındaki oyuncular çarşamba akşamı başlayan Topuk Yaylası kampına katıldı.

İMZALAR ART ARDA GELECEK

Sırp ön libero Fejsa ve takımı Benfica ile anlaşıldığı gelen haberler arasında. Kendi mevkisine transfer yapılınca Roma ile köprüleri atan Sırp sol bek Kolarov, Fenerbahçe’ye gitmek istediğini kulüp yetkililerine bildirmişti. Schalke’nin ayrılacağını açıkladığı kanat oyuncusu Konoplyanka ile 3 yıllığına anlaşılmıştı. Ukraynalı oyuncunun işi artık imzaya kaldı.

Suudi Arabistan’ın Al İttihad takımında umduğu ortamı bulamayan, kulübünün de ayrılmasına sıcak baktığı Rodrigues’te de son noktanın konulduğu öğrenildi. 4 oyuncunun transferlerinin önümüzdeki hafta içi sonuçlandırılacağı ve Topuk Yaylası kampındaki Ersun Yanal’a ideale yakın kadroyla çalışma imkânının sunulacağı bildirildi. (Fanatik)