Fenerbahçe tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur maçında Giresunspor, Fenerbahçe'yi evinde ağırlıyor. İlk maç Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti.

GİRESUNSPOR: 1 FENERBAHÇE: 1

İlk yarı böyle sona erdi.

45.DK: Mücadelenin ilk yarısına 1 dakika ekleniyor.

14.DK: GOL! Giresunspor beraberliği yakalıyor. Savunma arkasına sarkan Idazza, Harun ile karşı karşıya kaldı. Idazza, Harun'un yanından sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek şık bir GOL attı.

7.DK: GOL! Fenerbahçe Soldado ile 1-0 öne geçiyor

3.DK: Fenerbahçe topun kontrolünü hala koruyor.

GİRESUNSPOR’DA İLK MAÇIN 11’İNDEN 5 FARKLI İSİM

Giresunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kaplar, Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe karşısında ilk maçın 11’inden farklı olarak 5 değişikliğe gitti.

Kaplar, rövanş karşılaşmasında kadro dışı bırakılan Aykut ile Fatih ve sakatlıkları bulunan Muhammet Reis, Landel ile Adama Ba’nın yerine ilk 11’de Uğur Arslan, Volkan, Alperen, Çağlar ve Husmani’ye görev verdi.

FENERBAHÇE’DE 6 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’de yeniden göreve gelen ve ikinci maçına çıkan teknik direktör Ersun Yanal ise ilk maçtan 6 farklı oyuncu ile sahaya çıktı. Tecrübeli teknik adam bu maçta Berke, Isla, Şener, Yiğithan, Frey ve Slimani’nin yerlerine Harun, Mehmet Topal, Skertel, Neustadter, Ayew ve Soldado’ya görev verdi.

MAÇA FAZLA İLGİ GÖSTERİLMEDİ

Giresunspor taraftarları, kupadaki Fenerbahçe karşılaşmasına fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin büyük bölümü boş kalırken, Fenerbahçe taraftarları ise kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurarak Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi rövanş maçında deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadılar.



