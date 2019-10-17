Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri belli oldu. Turnuvaya bu turda dahil olan Fenerbahçe'nin rakibi 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu oldu.
Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'ndaki rakibi Tarsus İdman Yurdu oldu. Karşılaşma tek maç eleme usulü yapılacak ve tarafsız sahada oynanacak. 30 Ekim günü saat 20:30'da başalayacak maçın oynanacağı stad ise henüz belli değil.
4. turda turnuvada yer alacak diğer Süper Lig ekipleriyse Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Sivasspor, Fenerbahçe, Kayserispor, Konyaspor, Ankaragücü olacak. Diğer eşleşmeler ve tarihleriyse şöyle:
29 Ekim Salı
13.00 Hekimoğlu Trabzon - E.G. Menemenspor
13.00 1074 Çankırıspor - Çaykur Rizespor
13.00 Altınordu - Amed Sportif Faaliyetler
13.45 Niğde Altınordu - Antalyaspor
14.30 Eyüpspor - İ.H. Konyaspor
16.30 Altay - Görelespor
18.30 Adanaspor - Diyarbekirspor
20.30 Alanyaspor - İnegölspor
30 Ekim Çarşamba
13.00 Vanspor - Sancaktepe Futbol Kulübü
13.00 Gümüşhanespor - Samsunspor
13.00 Kastamonuspor 1966 - 24 Erzincanspor
13.30 Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare Spor Kulübü
13.30 Payasspor - Manisa Futbol Kulübü
13.45 Kemerspor 2003 - Kasımpaşa
14.00 Fatih Karagümrük - Bandırmaspor
14.00 İstanbulspor- Büyükçekmece Tepecikspor
14.00 Karacabey Belediyespor - Tuzlaspor
14.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor
16.30 Gençlerbirliği - Esenler Erokspor
18.30 Göztepe - Sivas Belediyespor
20.30 Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe
31 Ekim Perşembe
13.00 Bayburt İl Özel İdare - Bursaspor
13.45 Başken Akademi Futbol Kulübü - Demir Grup Sivasspor
14.30 Kırklarelispor - MKE Ankaragücü
16.30 Kayserispor - Bayrampaşa
18.30 Gaziantep Futbol Kulübü - Turgutluspor
20.30 Denizlispor - İçel İdmanyurdu