Futbol Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi'nde Başakşehir'i 6-0 yendi

Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi'nde Başakşehir'i 6-0 yendi

Futbol

Fenerbahçe, U19 Gelişim Ligi'nde Başakşehir'i 6-0 yendi

Süper Lig U19 Gelişim Ligi çeyrek finalinde Başakşehir'i 6-0'lık skorla yenen Fenerbahçe, yarı finale yükseldi.

05 Temmuz 2021, Pazartesi 00:07 Son Güncelleme:
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Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde mücadele eden Fenerbahçe, çeyrek final maçında karşılaştığı Medipol Başakşehir’i 6-0 yendi ve adını yarı finale yazdırdı.

Antalya'da başlayan Süper Lig U19 Gelişim Ligi Türkiye Finalleri’nde normal sezonu ilk 8'de bitiren ekipler, tek maçlı eliminasyon sistemine göre mücadele ediyor.

Ligde normal sezonu 6. bitiren Fenerbahçe, 3. sırada bitiren Medipol Başakşehir ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 4-0 öne geçti. İkinci yarıda da 2 gol bulan sarı lacivertliler, karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı.

Emirhan Otel Spor Kompleksi 1 No'lu sahada oynanan maçta sarı lacivertli ekibin gollerini; Fatih Yiğit Şanlıtürk (2), Arda Güler (2), Bora Aydınlık ve Kaan Öztürk kaydetti.

Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi ise play off’taki diğer maçların oynanmasının ardından yapılacak kura çekimi ile belli olacak.

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