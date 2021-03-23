Türkiye Fenerbahçe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor

Türkiye

Fenerbahçe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alıyor

Fenerbahçe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacağını açıkladı.

23 Mart 2021, Salı 16:51 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fenerbahçe Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak. Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır" denildi.

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