Fenerbahçe Üniversitesi 12 öğretim üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 12 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
19 Şubat 2021, Cuma 17:29 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır." açıklaması yapıldı.