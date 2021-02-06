Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
06 Şubat 2021, Cumartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.
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