Türkiye Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Fenerbahçe Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

06 Şubat 2021, Cumartesi 17:20 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim  Üyesi  kadrolarına,  2547  sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ve  Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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