Türkiye Fenerbahçe Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Türkiye

Fenerbahçe Üniversitesi 15 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 4 öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

19 Şubat 2021, Cuma 17:27 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır" açıklaması yapıldı.

İlan detayları için tıklayınız

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