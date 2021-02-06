Türkiye Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Fenerbahçe Üniversitesi 3 öğretim görevlisi alacak

Fenerbahçe Üniversitesi 2 Şubat 2021'de Resmi Gazete 'de yayımladığı ilana göre 3 öğretim görevlisi alacak.

06 Şubat 2021, Cumartesi 17:42 Son Güncelleme:
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09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve  ilanda  belirtilen  özel  şartları  sağlayan  adaylar, ilanda belirtilen  başvuru  belgelerini insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İlan detayları için tıklayın.

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