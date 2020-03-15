Fenerbahçe Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Protez Teknolojisi, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Diyaliz, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Radyoterapi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Fizyoterapi bölümlerine öğretim görevlisi alıyor.

Başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 70 puan almaları gerekiyor. Şahsen ve posta yoluyla gerçekleştirilecek başvurular 28 Mart’ta sona erecek.