Fenerbahçe Üniversitesi 9 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü 9 araştırma ve öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
19 Ağustos 2021, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.