Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alım ilanı
Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
14 Ocak 2022, Cuma 16:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe Üniversitesi ilanda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.
BUNLARI DA OKUYUN