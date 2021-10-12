Basketbol Fenerbahçe ve Anadolu Efes mağlup oldu! THY Avrupa Ligi'ne kötü başladık

Fenerbahçe ve Anadolu Efes mağlup oldu! THY Avrupa Ligi'ne kötü başladık

Basketbol

Fenerbahçe ve Anadolu Efes mağlup oldu! THY Avrupa Ligi'ne kötü başladık

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi. Gecenin bir diğer maçında Anadolu Efes de LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

12 Ekim 2021, Salı 23:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e 84-70 yenildi.

Sezona Kızılyıldız galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Panathinaikos OPAP'ın ardından ALBA Berlin maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Alman temsilcisi ise bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes 2 sayıyla mağlup oldu

Gecnin bir diğer mücadelesinde Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi üçüncü haftasında konuk olduğu Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'e 75-73 yenildi.

Organizasyonun son şampiyonu Anadolu Efes, bu sezon ligdeki 3. maçından da mağlup ayrıldı.

AA

BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Olaylı Şehmus Hazer transferi bitti! Fenerbahçe ile imzalar atıldı