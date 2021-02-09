Futbol Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Futbol

Fenerbahçe ve Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe - Galatasaray maçındaki "hakareti" nedeniyle sarı kırmızılı takımın futbolcusu Arda Turan’ı ve "saha olayları" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Fenerbahçe Kulübü’nü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Ayrıca sarı lacivertli kulüpte görevli Selçuk Şahin’in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle kurula sevkine karar verdi.

09 Şubat 2021, Salı 19:47 Son Güncelleme:
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TFF Hukuk Müşavirliği’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yaptığı sevk raporları şöyle:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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